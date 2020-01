'Wall Street opent licht hoger'

Gepubliceerd op | Views: 319

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen dinsdag naar verwachting met kleine plussen. Beleggers schoven wereldwijd hun zorgen over de oplopende spanningen in het Midden-Oosten opzij, ondanks berichten dat Iran meerdere wraakscenario's voorbereidt voor de Verenigde Staten. Die zouden als vergelding dienen voor de uitschakeling van de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Het kalmere sentiment was ook voelbaar op de oliemarkt. De olieprijs daalde voor het eerst in vier dagen. De dreiging van bijvoorbeeld Iraanse aanvallen op Saudische olievelden zorgde afgelopen dagen voor onrust. Mogelijk kunnen oliegerelateerde fondsen op Wall Street in beweging komen, terwijl luchtvaartaandelen waarschijnlijk met positieve uitslagen te maken krijgen.

Vliegtuigbouwer Boeing en luchtvaartmaatschappij American Airlines kunnen daarnaast in beweging komen vanwege een schikking. De twee bedrijven werden het eens over compensatie voor de problemen bij het geplaagde toestel 737 MAX. Ook begon Boeing zijn overtollig personeel elders in het bedrijf te verplaatsen.

Tesla

Automaker Tesla stond in de schijnwerpers. Het bedrijf leverde de eerste Model 3-sedan uit zijn megafabriek in China aan klanten. De fabriek is de eerste van Tesla buiten de thuismarkt.

Olieproducent Apache staat voor een fors hogere opening na het melden van een grote olievondst voor de kust van Suriname. Apache werkt daarbij samen met het Franse Total.

Beursstanden

Ook komen er updates over de dienstensector in de VS van onderzoeksinstituut ISM en cijfers over de fabrieksorders.

Wall Street boog maandag verliezen na opening om tot winsten bij het slot. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de plus op 28.703,38 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3246,28 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 9071,47 punten.