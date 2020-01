Inflatie eurozone loopt verder op

Kerninflatie wordt gemeten. Zonder prijsstijgingen te meten van voedsel, energie, wonen en andere primaire levensbehoeften. Ja, zo kom je wel op 1,3 %. Volkomen nutteloos want de lasten van burgers meet je er niet mee.

Dat een kopje koffie 3,50 euro in restaurant kost, benzine 1,70 euro of huren van woonruimte van 50m2 1200 euro kan kosten zodat men aan het eind van de maand nauwelijks kan rondkomen, dat laat de heren koud. Dat de pensioenfondsen het moeilijk krijgen om aan hun verplichtingen te voldoen, dat laat de heren/dames van ECB koud. Het is belangrijker om Griekenland en Italie te ondersteunen. Een negatieve rente, waarbij men moet betalen als men geld parkeert, hoe verzint men dat. Willen dat mensen steeds meer investeren en dus meer geld lenen van banken, terwijl er niks te investeren valt, hoe verzint men dat. Langzamerhand veroorzaakt het te veel geld in omloop dat alles stijgt behalve je salaris.