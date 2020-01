Gepubliceerd op | Views: 873 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in december opgelopen tot 1,3 procent op jaarbasis, van 1 procent in november. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopig cijfer.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. De kerninflatie, zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, bleef stabiel op 1,3 procent.

ING-econoom Bert Colijn schrijft in een reactie dat de inflatie in het eurogebied wordt aangejaagd door de gestegen energieprijzen. Hij denkt dat de inflatie de komende maanden boven de 1 procent zal kunnen bewegen na de recente flinke stijging van de olieprijzen door de spanningen in het Midden-Oosten.