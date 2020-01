'Uitkomst arbitragezaak Fugro valt tegen'

Gepubliceerd op | Views: 871

AMSTERDAM (AFN) - Dat Fugro een arbitragezaak over het terugsturen van een geavanceerd schip naar eigenaar Tasik Toba Subsea heeft verloren is een tegenvaller. Zo reageren kenners bij KBC Securities op het nieuws. Marktvorsers bij ING onderstrepen dat met de uitkomst van de rechtszaak de onzekerheid over dit probleem weggenomen is.

Fugro gaf in maart vorig jaar een zogeheten DP3-vaartuig voor ondersteuning aan duikers terug aan Tasik. Een arbitragetribunaal in Singapore bepaalde dat dat niet zomaar mocht gebeuren. Als gevolg moet Fugro 26,8 miljoen dollar aan Tasik overmaken.

Dat bedrag is volgens analisten van KBC "ongelukkig". Fugro moet deze kwestie echter kunnen weerstaan. De bodemonderzoeker deed onlangs meerdere kleinere onderdelen van de hand. Ook kenners bij ING zijn niet geschrokken van het te betalen bedrag. Wel verwachten ze een lichte verslechtering van het schuldenprofiel van Fugro.

KBC houdt aan zijn koopadvies voor Fugro met een koersdoel van 13,50 euro. ING tornt niet aan zijn koopadvies en houdt de richtprijs op 11 euro. Het aandeel van Fugro stond omstreeks 09.50 uur 1,3 procent lager op 10,23 euro.