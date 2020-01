Adyen in zee met restaurantketen Hakkasan

Gepubliceerd op | Views: 474

AMSTERDAM (AFN) - Betalingsdienstverlener Adyen is een samenwerking aangegaan met restaurantketen Hakkasan die is gericht op de Kantonese keuken. De partijen maakten geen financiële details bekend over de samenwerking.

De diensten moeten groeiende aantallen Chinese toeristen die een bezoek brengen aan een restaurant van Hakkasan in het Verenigd Koninkrijk helpen met betalingen, bijvoorbeeld via Alipay.