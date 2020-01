737 MAX-compensatie voor American Airlines

Gepubliceerd op | Views: 746 | Onderwerpen: luchtvaart

ATLANTA (AFN/RTR) - De Amerikaanse luchtvaartonderneming American Airlines (AA) heeft een schikking bereikt met vliegtuigmaker Boeing voor de problemen met de 737 MAX, die om veiligheidsredenen wereldwijd aan de grond worden gehouden. Het gaat dan om compensatie voor geleden schade in 2019. De toestellen staan sinds maart aan de grond na twee crashes in korte tijd.

Volgens AA, de grootste luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Staten, wordt de compensatie verspreid over meerdere jaren uitgekeerd. De hoogte van de regeling werd niet gemeld. Wel zei AA dat ruim 30 miljoen dollar zal worden gebruikt voor een winstdelingsregeling voor personeel van de maatschappij.

AA verwacht geen materiële impact van de overeenkomst in de financiële resultaten over het vierde kwartaal van 2019. De onderneming blijft ook met Boeing in gesprek over een schadevergoeding voor na 2019 omdat de problemen nog voortduren.

Vakbond APFA, die de belangen van 28.000 medewerkers van AA vertegenwoordigt, zegt het nieuws over compensatie te verwelkomen en de details te evalueren. Eerder bereikte Boeing ook met andere maatschappijen al een akkoord.