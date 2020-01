Nikkei toont stevig herstel

Gepubliceerd op | Views: 585

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs toonde dinsdag een stevig herstel. Beleggers schoven de zorgen over de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran aan de kant en trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street. De Japanse yen die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien daalde in waarde en zorgde voor koerswinsten bij de exportbedrijven in Tokio.

De toonaangevende Nikkei sloot uiteindelijk 1,6 procent hoger op 23.575,72 punten. Een dag eerder raakte de index nog 1,9 procent kwijt. Japanse autobedrijven als Mazda, Honda en Toyota, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, stegen tot 2,7 procent dankzij de daling van de yen. Technologieconcern Sony won 3,2 procent en bereikte het hoogste niveau in ruim achttien jaar door de hoop op sterke jaarcijfers van het bedrijf.

Ook de andere beurzen in Azië gingen vooruit. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er ook 0,5 procent bij. De Kospi in Seoul dikte 0,9 procent aan en de Australische All Ordinaries in Sydney eindigde de dag met een winst van 1,4 procent.