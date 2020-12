Brexit en ECB centraal in komende beursweek

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers gaan een drukke week tegemoet, waarin centrale banken en het politieke toneel veel aandacht opeisen. Op Europese markten is de blik gericht op de brexitonderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, die een laatste poging doen om tot een overeenkomst over hun toekomstige handelsrelatie te komen. De Europese Centrale Bank (ECB) doet daarnaast zijn extra stimuleringsmaatregelen uit de doeken.

Voor Brusselse en Britse onderhandelaars is er nog amper tijd om een deal te sluiten. Na de jaarwisseling eindigt de overgangsfase waarin Groot-Brittannië na de brexit nog grotendeels aan Europese afspraken gebonden is. Als er op 1 januari geen geratificeerd verdrag op tafel ligt, valt de wederzijdse handel terug op de zeer ongunstige WTO-regels. Ook wordt het onduidelijk hoe bijvoorbeeld het data- en personenverkeer tussen de Europese interne markt en het Verenigd Koninkrijk zijn geregeld.

Een definitieve breuk zonder goede afspraken zal daarom veel extra onzekerheid veroorzaken, wat voor een grillig koersverloop op de Europese handelsvloeren kan zorgen. Bedrijven uit sectoren die leunen op de sterke verwevenheid van Groot-Brittannië met het Europese vasteland zullen worden geraakt. Het gaat dan onder andere om de financiële dienstverlening, de voedingsmiddelensector en de auto-industrie.

Britse pond

Een veelzeggende graadmeter voor het sentiment over de brexitgesprekken is ook het Britse pond. Dat bereikte vrijdag nog zijn hoogste stand sinds mei 2018 dankzij speculaties dat Brussel en Londen er op het laatste moment een akkoord uit zullen slepen.

In de Verenigde Staten staan onderhandelingen over aanvullende coronasteun centraal. Republikeinse en Democratische leden van het Congres stonden de afgelopen week steeds meer open voor een compromis. Aankomend president Joe Biden deed onlangs nog eens een oproep om snel in te stemmen met ruim 900 miljard dollar aan extra coronasteun.

Rentebesluit ECB

Later in de week staat het rentebesluit van de ECB centraal. President Christine Lagarde gaf bij de laatste beleidsvergadering aan dat ze vrijwel zeker extra stimuleringsmaatregelen zal aankondigen. Beleidsmakers zouden dicht bij een akkoord zijn over de verlenging van het gigantische opkoopprogramma tegen de coronacrisis met nog eens twaalf maanden. Economen rekenen er in doorsnee op dat het opkopen van schulden, op dit moment voor een totaalbedrag van 1350 miljard euro, met 500 miljard euro zal worden verruimd.

Eerdere maatregelen van centrale banken drukten de rentes op financiële markten al naar historisch lage niveaus. Voor rendement worden beleggers dus steeds meer richting aandelen gedwongen. De recente records in New York, waar zowel de Nasdaq als de S&P 500 vrijdag hun hoogste stand ooit bereikten, zijn daar een gevolg van.