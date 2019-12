Nog geen akkoord over cabine-cao KLM

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: CAO, luchtvaart

SCHIPHOL (AFN) - De onderhandelingen tussen KLM en de vakbonden voor cabinepersoneel over een cao hebben nog geen akkoord opgeleverd. De gesprekken worden binnenkort voortgezet, meldt vakbond VNC. Op wat voor termijn dat wordt is niet direct duidelijk.

VNC gaat in de tussentijd in beraad over de voorstellen van de luchtvaartmaatschappij. Eerder wees het cabinepersoneel van KLM een loonbod van de luchtvaartmaatschappij van 7 procent in drie stappen af. VNC, dat samen met FNV Cabine onderhandelt met KLM, laat nog niet los wat de nieuwe voorstellen inhouden.