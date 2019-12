Akkoord over cabine-cao KLM nog ver weg

Gepubliceerd op | Views: 582 | Onderwerpen: CAO, luchtvaart

SCHIPHOL (AFN) - Een akkoord over een nieuwe cao voor het cabinepersoneel van KLM is nog ver weg. Dat zeggen bestuurders van vakbonden VNC en FNV Cabine die spreken van een "minimale beweging" van de kant van de luchtvaartmaatschappij.

Birte Nelen van FNV noemt de gesprekken ondanks de kleine stap die is gezet zinvol. De bonden gaan dan ook begin volgende week weer om de tafel met KLM. "Er is een hele kleine aanleiding om door te praten, maar als die er is moet je ook het gesprek aan gaan", aldus Chris van Elswijk van vakbond VNC.

Het cabinepersoneel wees eerder een loonbod van KLM af. De 7 procent loonsverhoging die de luchtvaartmaatschappij in drie stappen bood vonden zij te mager. VNC en FNV laten niet los wat er in de nieuwe voorstellen van KLM staat.