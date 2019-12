Consumentenvertrouwen VS trekt verder aan

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Verenigde Staten

ANN ARBOR (AFN/BLOOMBERG) - Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in december gestegen naar het hoogste niveau in zeven maanden. Dat blijkt uit een voorlopige raming van de Universiteit van Michigan.

De index die het sentiment onder Amerikaanse consumenten weergeeft, ging naar een stand van 99,2 tegen 96,8 november. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 97. Het vertrouwen gaat nu al vier maanden op rij omhoog.

Amerikaanse consumenten zijn positief over de recordstanden op de aandelenbeurzen op Wall Street, omdat daardoor het vermogen van huishoudens groeit. Verder wordt het sentiment gesteund door de sterke Amerikaanse banenmarkt.