AEX door 600 punten na sterk banencijfer VS

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag boven de belangrijke grens van 600 punten gestegen. Ook elders in Europa waren mooie koerswinsten te zien. Het sentiment op de financiële markten kreeg steun van een sterk banenrapport uit de Verenigde Staten en optimisme aan het Chinees-Amerikaanse handelsfront.

De AEX noteerde omstreeks 15.45 uur een plus van 1,7 procent op 601,31 punten. De hoofdgraadmeter op het Damrak heeft de afgelopen weken de 600 punten meerdere malen doorbroken. Maar de laatste keer dat de index boven die stand sloot was op 22 mei 2001. Destijds was de slotstand 604,21 punten. De MidKap won 1,1 procent tot 888,85 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,2 procent.

Chipmachinemaker ASML voerde de hoofdindex aan met een winst van 3,8 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips won 1,6 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. Betalingsbedrijf Adyen was de enige daler met een min van 0,1 procent.

Galapagos

Galapagos klom 2 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft genoeg deelnemers gevonden voor een studie met zijn kandidaat-medicijn bij patiënten met een bepaalde auto-immuunziekte waarbij onder meer verdikkingen van de huid optreden.

In de MidKap was Boskalis koploper met een plus van 5 procent. De baggeraar gaat in de Filipijnen meewerken aan de aanleg van drie kunstmatige eilanden. De opdracht heeft een waarde van 325 miljoen euro. Hekkensluiter was Air France-KLM met een min van 1,4 procent. Air France schrapt vrijdag ruim 30 procent van zijn binnenlandse vluchten als gevolg van de stakingen die een groot deel van Frankrijk platleggen.

Olieprijzen

Swiss Re dikte 3 procent aan in Zürich. De Zwitserse herverzekeraar bevestigde het Britse onderdeel ReAssure te verkopen aan de aanbieder van verzekeringsdiensten Phoenix Group voor 3,2 miljard pond.

De euro was 1,1100 waard tegen 1,1103 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen omhoog na berichten dat oliekartel OPEC en bondgenoten kiezen voor een verdere productiebeperking van 500.000 vaten per dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 59,03 dollar. Brent won 1,2 procent op 64,21 dollar.