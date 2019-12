Banengroei VS fors toegenomen

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in november veel sterker uitgevallen dan verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 266.000 banen bij, exclusief de landbouw. Economen rekenden in doorsnee op 183.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

In het cijfer zijn ook de effecten van de lange staking bij autoconcern General Motors (GM), die in oktober eindigde, verwerkt. Werknemers die toen hun werk neerlegden keerden in november weer terug naar hun werkplek. Naar schatting van kenners gaat het om een positief effect van zo'n 40.000 banen.

De werkgelegenheid in oktober nam eveneens aanzienlijk sterker toe dan verwacht. Dat cijfer werd omhoog bijgesteld tot 156.000, van een eerder gemelde 128.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Vergeleken met vorig jaar nam het aantal nieuwe banen de laatste maanden wel met een trager tempo toe.

Werkloosheid

De werkloosheid in 's werelds grootste economie daalde naar 3,5 procent, van 3,6 procent een maand eerder. Het gemiddelde uurloon klom op maandbasis met 0,2 procent. De werkloosheid bevindt zich momenteel naast het laagste niveau dat was gemeten in de afgelopen vijftig jaar.

Het banenrapport wordt door de financiële markten scherp in de gaten gehouden, mede omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed zijn op het consumentenvertrouwen. Ook de Federal Reserve volgt het banencijfer nauwlettend. De stand van de werkgelegenheid beïnvloedt namelijk het monetaire beleid van de centrale bank.