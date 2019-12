China wil 'redelijk' groeitempo economie

quote: dasokwat schreef op 6 dec 2019 om 14:47:

Houd je maar stoer, knarsetandend ziet Xi aan dat de Chinese economie gewoon aan het dalen is.

O.a. omdat een zakenman Amerika leidt, in plaats van doetje Obama

Houd je maar stoer, knarsetandend ziet Xi aan dat de Chinese economie gewoon aan het dalen is.O.a. omdat een zakenman Amerika leidt, in plaats van doetje Obama

Je bedoelt die “zakenman” die zichzelf als geweldig wil presenteren ......maar zijn belastingaangifte niet wil vrijgeven, ondanks dat dit door de rechter verplicht is .....En degene waarvan nagenoeg iedereen in zijn directe omgeving vastzit / dood is ( op miraculeuze wijze gestorven in zwaar bewaakte gevangenis / en/of zijn kinderen (en hijzelf) die veroordeeld zijn (die ondanks hun grote vermogen) voor het oplichten van .....jawel lees goed..... een liefdadigheidsinstelling ...... ja, dat is Toffe Tony Trump......