OCI sluit overeenkomst met Dyno Nobel in VS

AMSTERDAM (AFN) - Kunstmestbedrijf OCI mag industrieel ureum, een meststof, van zijn Amerikaanse samenwerkingspartner Dyno Nobel verkopen in de Verenigde Staten. De exclusieve licentie is gegeven aan het samenwerkingsverband waar OCI samen met aardgasproducent Dakota Gasification Company (DGC) in zit. Ook Dyno Nobel maakt deel uit van de samenwerking.

Na het verstrekken van de licentie kunnen de meststoffen van Dyno Nobel vanuit vier locaties worden geleverd. Er zijn geen financiële details gemeld. De benodigde documenten worden naar verwachting voor het einde van het jaar getekend.