AEX opent in de plus

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine plus geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen licht hoger. Naast de ontwikkelingen rond de mogelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China ging de aandacht uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,6 procent hoger op 594,96 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 881,62 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,4 procent.

Zorgtechnologiebedrijf Philips won 1,5 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak na een adviesverhoging door Morgan Stanley. Bij de middelgrote bedrijven klom Boskalis 1,9 procent. De baggeraar gaat in de Filipijnen meewerken aan de aanleg van drie kunstmatige eilanden. Het bedrijf heeft daarvoor een opdracht ter waarde van 325 miljoen euro voorlopig gegund gekregen door vastgoedontwikkelaar SM Prime Holdings.