Filipijns project voor baggeraar Boskalis

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis gaat in de Filipijnen meewerken aan de aanleg van drie kunstmatige eilanden. Het bedrijf heeft daarvoor een opdracht ter waarde van 325 miljoen euro voorlopig gegund gekregen door vastgoedontwikkelaar SM Prime Holdings.

Boskalis gaat zich bij het project bezighouden met het ontwerp en bouwwerkzaamheden in de baai van Manilla. Voor de landaanwinningsactiviteiten zet Boskalis meerdere sleephopperzuigers in. De voorbereidende werkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2020, verwacht de onderneming.

Boskalis werkt voor het Filipijnse project samen met het Chinese CHEC. De totale contractwaarde is ongeveer 650 miljoen euro.