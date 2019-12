Twee bestuursleden verlaten LeasePlan

Gepubliceerd op | Views: 616

AMSTERDAM (AFN) - Bestuursleden Franca Vossen en Yolanda Paulissen verlaten het Nederlandse autoleasebedrijf LeasePlan. Vossen was risicodirecteur en Paulissen directeur investor relations en strategie. De reden van hun vertrek werd in een verklaring niet genoemd, maar het is volgens de leasemaatschappij met wederzijdse instemming gebeurd.

Ook wil de raad van commissarissen de bestuursstructuur kritisch tegen het licht houden. De uitkomsten van een onderzoek daarnaar worden op termijn bekendgemaakt.

Het in 1963 opgerichte LeasePlan is een van de grootste leasemaatschappijen in de wereld, met een jaaromzet van dik 9 miljard euro en bijna 2 miljoen auto's in meer dan dertig landen. Het bedrijf was in het verleden een aantal jaar in handen van onder meer ABN AMRO en Volkswagen, waarna het in 2016 werd overgenomen door een consortium met onder andere pensioenuitvoerder PGGM. LeasePlan wilde vorig jaar naar de beurs, maar trok die plannen in nadat de aandelenmarkten wereldwijd flinke verliezen optekenden.