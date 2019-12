Fastned: veel interesse in obligaties

quote: Hemdi schreef op 6 dec 2019 om 13:58:

Ik vind alle 3 de discussie van jullie onzin en niet rendabel op feiten. Deze obligatie een looptijd van 5 jaar op 6% rente op 1 jaar is mooi redemement.



Daar bij is het ook nog een goeie investering, omdat we in de toekomst tot eindelijk allemaal merendeels elektrisch bewust gaan rijden.



Er moeten binnen 10 jaar zeker 11 miljoen oplaadplalen moeten worden geplaatst, Dus laat investeerders nou juist van die toekomstige rendement profiteren om plaats hier wat negatief te doen wat gebaseerd is op gebakken lucht.



Verdiep je eerst in de sector, kom dan pas hier wat zitten te klachen.

Fastned is binnnen 2-3 jaar failliet, tenzij er naast deze 12 miljoen nog meer geld op gehaald gaat worden in de komende 2 jaar. De schuld is inmiddels 45 miljoen euro terwijl er maar voor 30 miljoen aan laadpalen en locaties zijn aangekocht. Dit bedrijf hoort niet op 200 miljoen euro gewaardeerd te zijn en zou al helemaal geen geld horen te kunnen lenen tegen maar 6% rente.Rente lasten zijn na het ophalen van deze schuld z'n 3,5 miljoen per jaar. Operating cashflow (excluding working capital movements) is z'n -10 tot -14 miljoen per jaar afhankelijk van de stijging in kosten, stroom marges en omzet. Daarnaast geeft fastned ook nog vele miljoenen uit om meer laad punten de plaatsen. (voor het gemak ga ik uit van dezelfde uitgaven als in 2018(10 miljoen per jaar), terwijl deze uitgaven in de praktijk een stuk hoger gaan zijn, fastned wil sneller groeien. Dit alles zorgt er voor dat in het beste geval de cashflow van fastnedmiljoen per jaar is.Op 30 juni 2019 had fastned 15 miljoen euro in kas, mocht er nu 12 miljoen opgehaald worden kom je uit op 27 miljoen. Met 27 miljoen zou fastned vanaf 30 juni z'n 14 maanden kunnen overleven, of tot eind augustus 2020.Ja natuurlijk er kanmeer geld opgehaald worden en er is ook nog een kredietfaciliteit van WilhelminaDok (de holding van Lubbers) die liquiditeiten kan verschaffen maar op een gegeven moment houdt het op. Of dit in 2021, 2022 of 2023 gaat zijn weet ik niet, maar tenzij fastned niet binnen 2 jaar een positieve operating cashflow krijgt of teminste uitzicht daarnaar acht ik de de kans dat fastned meer schuld kan verkopen en dus kan blijven bestaan klein.