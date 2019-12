Fastned: veel interesse in obligaties

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: obligaties

AMSTERDAM (AFN) - Uitbater van snellaadstations Fastned constateert dat er veel interesse is in zijn obligaties. Het bedrijf wilde voor 3 miljoen euro aan financiering ophalen en inmiddels is op de emissie al voor ruim 7,5 miljoen euro ingetekend. Dat bleek vrijdag.

De uitgifte begon op 21 november en loopt tot en met 12 december. Fastned gebruikt de opbrengst onder andere om zijn snellaadnetwerk verder uit te breiden.

De obligaties met een looptijd van 5 jaar keren 6 procent rente per jaar uit en deelname is mogelijk vanaf 1000 euro. De uitgifte is beperkt tot 15.000 stuks voor een totaal van 15 miljoen euro, aldus Fastned.