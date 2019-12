Dit is gewoon weer een voorbeeld van reacties peilen (voor politiek en banken-maffia) en het achterlijke slavenvolk voorbereiden op extra belastingen en kosten.

Hij moet de ECB verbieden om gratis geld te drukken voor de banken etc., of stuur dat gratis geld eens naar het slavenvolk, als cadeau.

Niet omdat het moet, maar omdat het kan ;-)