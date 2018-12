Opmerkelijk herstel bij slot op Wall Street

quote: FairValue schreef op 6 dec 2018 om 22:29:

Ja mag ook wel een keer!!! Europa 2x zo veel verlies als de VS deze week. En Europa had geen handelsoorlog en geen Huawei medewerker opgepakt.



Die IEX 24H slaat ook nergens op zo te zien.

Huawei medewerker? Lol... die CFO leidt een bedrijf wat qua telefoonverkopen groter is dan Apple. Wat denk je hoe de VS zou reageren wanneer China Tim Cook van Apple op zou laten pakken. In die order van grootte moet je denken wanneer je het hebt over deze “medewerker”.