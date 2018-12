Opmerkelijk herstel bij slot op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 2.834

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York liet donderdag kort tegen het slot van de handelsdag een opmerkelijk herstel zien van de forse verliezen eerder op de dag. De stemming kwam eerder juist sterk onder druk te staan door het nieuws over de arrestatie in Canada van de financieel directeur van het Chinese technologieconcern Huawei. Dit wakkerde de angst voor een verdere escalatie van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten aan.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 24.947,67 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2695,95 punten en techbeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 7188,25 punten. Woensdag was Wall Street dicht vanwege een nationale dag van rouw voor de overleden oud-president George H. W. Bush.

Justitie in Canada pakte Meng Wanzhou, een van de vicevoorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei, op. Ze dreigt te worden uitgeleverd aan de VS waar het bedrijf wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Op de beurzen in Azië en met name in Europa waren zware verliezen te zien.

Olie

Het sentiment trok vooral aan door de verwachting dat de Federal Reserve volgend jaar mogelijk veel terughoudender zal zijn met het verhogen van de rente. Al zorgden de oplopende handelsspanningen wel voor een min van 1,1 procent voor Apple en 3 procent voor Boeing. Banken als Citigroup en Bank of America daalden tot 3,5 procent.

De oliefondsen stonden onder druk door de lagere olieprijzen. ExxonMobil en Chevron leverden tot 1,2 procent in en dienstverleners als Schlumberger en Halliburton moesten tot 5,3 procent prijsgeven. Oliekartel OPEC heeft nog geen akkoord bereikt over een productieverlaging. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,2 procent tot 51,71 dollar en Brent zakte 2,1 procent tot 60,28 dollar per vat.

Economische groei

Groothandelaar Costco profiteerde van meevallende verkoopcijfers en won 3 procent. Ook supermarktketen Kroger (plus 3,2 procent) wist met zijn resultaten indruk te maken.

Op economisch gebied waren er onder meer het banencijfer van loonstrookverwerker ADP, de uitkeringsaanvragen en de bedrijvigheid in de dienstensector. De Fed publiceerde woensdag zijn Beige Book, dat inzage geeft in de stand van de economie. Daaruit bleek dat de economische groei in de VS doorzet.

De euro was 1,1381 dollar waard, tegen 1,1370 dollar bij het slot in Europa.