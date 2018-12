Nog geen productiedeal oliekartel OPEC

Gepubliceerd op | Views: 793 | Onderwerpen: OPEC

WENEN (AFN/BLOOMBERG) - De vergadering van oliekartel OPEC in Wenen is donderdag afgesloten zonder dat er een akkoord is bereikt over een productieverlaging. Er wordt dan ook geen aansluitende persconferentie gehouden.

Vrijdag wordt opnieuw onderhandeld. Dan schuiven ook de bondgenoten van de OPEC aan tafel, waaronder Rusland. Momenteel wordt nog gesteggeld tussen de OPEC-leden onderling en de bondgenoten van de organisatie over de verdeling van een productieverlaging. Er zou een voorstel op tafel liggen voor een beperking door de OPEC met 1 miljoen vaten per dag. Rusland en andere landen moeten dan ook de productie gaan verlagen.

De olieminister van Saudi-Arabië, het belangrijkste OPEC-lid, liet na afloop van de vergadering overigens weten niet veel vertrouwen te hebben dat vrijdag een deal bereikt kan worden. Het is nog onduidelijk in hoeverre Rusland bereid is in de productie te snijden, aldus de minister.

Rusland

Donderdagochtend werd nog bekend dat de Russische energieminister Alexander Novak, die ook in Wenen aanwezig was, naar Moskou was teruggekeerd, vermoedelijk voor overleg met president Vladimir Poetin. Rusland is geen lid van de OPEC, maar bij eerdere afspraken over het inperken van de oliewinning om de prijzen te stutten zetten ook de Russen het mes in de productie.

De olieprijzen gingen donderdag sterk omlaag, na berichten dat de OPEC de productie mogelijk minder sterk zal verlagen dan eerder werd gedacht. Een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) daalde omstreeks 18.15 uur 3,5 procent tot 51,03 dollar. Brentolie zakte 3,5 procent in prijs, tot 59,40 dollar per vat.