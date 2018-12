Gepubliceerd op | Views: 774 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in november minder sterk gegroeid dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van loonstrookverwerker ADP.

Volgens ADP kwamen er vorige maand 179.000 banen bij. Economen hadden in doorsnee op 195.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. Het cijfer van oktober werd bijgesteld naar 225.000 banen, van een eerder gemelde 227.000.

De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In dat rapport worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.