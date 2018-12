Boskalis aan de slag met windpark

Gepubliceerd op | Views: 312

PAPENDRECHT (AFN) - Maritiem dienstverlener Boskalis gaat definitief kabels aanleggen voor een windpark voor de Schotse kust. Een eerdere overeenkomst over de opdracht is omgezet in een definitief contract ter waarde van 110 miljoen euro.

De opdracht omvat het ontwerp, de levering en installatie van de kabels voor het Moray Offshore Windfarm East. Het project staat gepland voor 2020 en 2021. Het windpark heeft een capaciteit van 950 megawatt, genoeg om elektriciteit te leveren aan een ruim een miljoen huishoudens.