Aegon voorziet groeispurt in VS

Gepubliceerd op | Views: 1.937 | Onderwerpen: , Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - Aegon mikt op een groeiversnelling in de Verenigde Staten. De verzekeraar meldde voorafgaand aan een Amerikaanse investeerdersdag dat het goed gepositioneerd is voor verdere groei. Daarbij wees topman Mark Mullin van Aegon in Noord- en Zuid-Amerika op de sterke kapitaalpositie.

Die staat volgens hem ook aan de basis van ,,substantiële dividendbetalingen" aan het moederbedrijf. Deze betalingen nemen naar verwachting op termijn toe.

Naast groei op eigen kracht staat Aegon in de VS ook een vereenvoudiging voor. Dit doet het bedrijf onder meer door onderdelen samen te voegen en bedrijfsportefeuilles te optimaliseren. Details over te nemen stappen maakt Mullin later bekend, zo meldde Aegon. Recente ingrepen bij de verzekeraar hebben volgens het bedrijf geleid tot ,,aanzienlijk betere financiële prestaties". Naast een solide kapitaalpositie resulteerde dit volgens Aegon in een lagere schuldratio.