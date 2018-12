Taxi-app Lyft wil naar de beurs

Gepubliceerd op | Views: 290

SAN FRANCISCO (AFN/RTR) - Lyft wil naar de beurs. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app heeft dat bekendgemaakt. Details over de beursgang, zoals bijvoorbeeld de datum van het debuut of het aantal aan te bieden aandelen zijn er nog niet.

Met de beursgang troeft Lyft grote concurrent Uber af. Net als dat bedrijf biedt Lyft taxidiensten aan via een app die door zelfstandige chauffeurs worden uitgevoerd. Ook heeft Lyft deelfietsen. Het bedrijf is alleen in de Verenigde Staten actief.