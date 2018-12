'Schade door foute swaps 14 miljard euro'

Dit is achteraf heel makkelijk praten oa door Lakeman. Een onwaarschijnlijk scenario van nul % rente (zelfs negatieve rente( werd een feit, omdat de centrale banken alles op alles hebben gezet om de mondiale financiële crisis te bezweren. Niemand had ooit kunnen vermoeden dat de rente tot dit ongekende lage niveau zou kunnen zakken. De rente is ook niet gezakt door marktwerking.

Al deze bedrijven die nu zg schade lijden, hebben in eerste instantie bedrijfseconomisch bezien de juiste beslissing destijds genomen om die rentestijging af dekken toen die al op een absurd laag niveau stond.

Het is natuurlijk zeker zo dat toen de rente verder zakte die bedrijven hebben gedacht, komt wel goed, de rente gaat weer stijgen.

Maar omdat het de overheden met name erg gebaat zijn met die zeer lage rente is de marktwerking uitgeschakeld en is geen normaal renteniveau meer bereikt.

Ik verbaas mij ook nog steeds over die Vestia affaire. Mijn mening is dat die woningbouwvereniging (WBV) eigenlijk alles juist heeft gedaan om die rente destijds te fixeren om dat lage %. Juist met de bedoeling om de exploitatiekosten laag te houden (een belangrijk deel van de kosten van WBV betreffen rente, idem voor vastgoedmaatschappijen). Dat sommige personen er binnen Vestia er beter van zijn geworden heeft niet te maken met het rente instrument dat ter beschikking stond. Het is niet anders dat een staal verwerkend bedrijf zijn inkoopprijzen vastlegt voor de periode van bijv. een jaar.



Lakeman heeft eerder zelf heel veel schade toegebracht door een bankrun op de DSB bank te ontketenen. Hij heeft niet alleen het personeel van de DSB bank ellende toegebracht, maar ook daarmee het hele Nederlandse banksysteem ondermijnd. Immers door die actie moesten andere banken bijspringen tgv het depositogarantiestelsel. Maar vooral heeft hij daarmee de Nederlandse banken zeer veel reputatieschade toegebracht, omdat banken in Nederland konden omvallen. Daarmee dus ook veel schade toegebracht aan de Nederlandse economie cq samenleving.