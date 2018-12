Gepubliceerd op | Views: 968 | Onderwerpen: autoindustrie

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - Volkswagen ligt naar eigen zeggen nog altijd op koers voor een recordjaar qua leveringen. Daarmee zou de Duitse automaker tegenwind van onder meer strengere emissiestandaarden, de verschuiving naar elektrisch rijden en de ban op sommige diesels het hoofd weten te bieden.

De autoverkopen van de fabrikant stegen in de eerste elf maanden van dit jaar, op jaarbasis, met 1,2 procent tot een recordaantal van 5,7 miljoen auto's. Om het recordniveau van 2017 te evenaren, moet Volkswagen in december nog 530.000 auto's verkopen. Volgens de automaker moet dit mogelijk zijn.

In China, de grootste automarkt wereldwijd, bracht het bedrijf dit jaar wel minder auto's aan de man. Volgens Volkswagen blijven de gevolgen van de handelsoorlog tussen de VS en China ernstig. De spanningen zorgen voor grote terughoudendheid bij autokopers. Binnen Europa en in de VS sleet Volkswagen meer auto's. Verder boert de onderneming vooral goed in opkomende markten als Brazilië en Rusland.

Eigen merk

Circa de helft van de leveringen van Volkswagen zijn auto's van het eigen merk. Verder vallen ook merken als Audi, Seat, Skoda en Porsche onder de VW-vlag. Bij het eigen merk mikt Volkswagen op stevige kostenverlagingen om marges te stutten. De winstmarge zal al tegen 2022 minstens 6 procent bedragen. Dat is drie jaar eerder in vergelijking met een eerdere aankondiging.

Volkswagen stelde ook bij het eigen merk als doel om tegen 2020 structureel 3 miljard euro zuiniger te werken. Door onder meer te snijden in het personeelsbestand zullen de kosten eind dit jaar al met 2,2 miljard euro zijn teruggebracht. Ook daarmee lijkt Volkswagen op koers te liggen, al benadrukt de leiding van Volkswagen dat er nog de nodige inspanningen nodig zijn.