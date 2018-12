OPEC wacht op nieuws uit Moskou

Gepubliceerd op | Views: 850 | Onderwerpen: OPEC

WENEN (AFN/RTR) - Leden van oliekartel OPEC besluiten pas over het al dan niet verlagen van de olieproductie, als bekend is in hoeverre partner Rusland bereid is om mee te doen. De olieproducerende landen zijn deze dagen in Wenen bijeen om over ingrepen in de olieproductie te beslissen.

De Russische energieminister Alexander Novak, die ook in Wenen aanwezig was, is naar Moskou teruggekeerd, vermoedelijk voor overleg met president Vladimir Poetin. Rusland is geen lid van de OPEC, maar bij eerdere afspraken over het inperken van de oliewinning om de prijzen te stutten zetten ook de Russen het mes in de productie.

Volgens meerdere afgevaardigden van de aanwezige landen wordt gewacht gewacht op nieuws uit Moskou alvorens over de mate van inperking door OPEC-leden te beslissen.