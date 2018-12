'Beurzen zetten daling voort'

Gepubliceerd op | Views: 3.332

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs opent donderdag naar verwachting in het rood. Ook de andere Europese beurzen zullen lager beginnen. Beleggers blijven voorzichtig na de recente zware verliezen. Ook wordt gevreesd dat de arrestatie van een topvrouw van de Chinese technologiegigant Huawei de handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten opnieuw onder druk zal zetten.

Justitie in Canada heeft Meng Wanzhou, een van de vice-voorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei, op 1 december opgepakt. Ze dreigt te worden uitgeleverd aan de VS waar het bedrijf wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Op de beurzen in het Verre Oosten leidde de arrestatie van Wanzhou tot forse verliezen onder de chipbedrijven en andere toeleveranciers van het niet-beursgenoteerde Huawei.

Alle ogen zijn ook gericht op de OPEC. Het oliekartel en zijn bondgenoten beginnen donderdag in Wenen aan een vergadering over de productie. Er wordt verwacht dat OPEC samen met bondgenoten zoals Rusland zal besluiten tot een productieverlaging om zo de olieprijzen aan te jagen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het oliekartel opgeroepen de productie niet te verlagen.

Schijnwerpers

Op het Damrak staat PostNL in de schijnwerpers. De postbezorger heeft in aanloop naar pakjesavond een recordaantal van circa 12 miljoen pakketten verwerkt in zijn distributiecentra. Vorig jaar lag dit cijfer in de periode tussen Black Friday en pakjesavond op iets minder dan 10 miljoen pakketten. Volgens PostNL was het cijfer hoger dan verwacht.

Oliedienstverlener SBM Offshore staat ook in de belangstelling. Het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras, een belangrijke klant van SBM, voert zijn investeringsbudgetten flink en wil in de jaren tot en met 2023 ruim 84 miljard dollar investeren.

Overnamefront

Aan het overnamefront meldde De Telegraaf dat TomTom mag hopen op meer dan een miljard euro voor het onderdeel Telematics, dat in de etalage staat. Volgens de krant is het Amerikaanse telecombedrijf Verizon de grootste kanshebber om het onderdeel van de navigatiedienstverlener te kopen. De drie andere bieders zijn naar verluidt investeringsmaatschappij TPG en de bandenmakers Bridgestone uit Japan en Michelin.

Het aandeel Takeaway.com zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. RBC Capital Markets verhoogde zijn aanbeveling voor de maaltijdbestelsite.

De euro was 1,1332 dollar waard, tegen 1,1347 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 52,23 dollar. Brentolie zakte 0,9 procent in prijs tot 61,00 dollar per vat.