Trump heeft het volste recht om te verbieden dat Amerikaanse producten naar onze aartsvijand gaan.

Het laat alleen de ultieme domheid en hebberigheid zien van de rest v/d wereld.

Als het boycot tegen Saudi of Israel was geweest hadden onze linkse rakkers een heel andere pet op gehad, selectieve verontwaardiging.

Jij bent echt niet goed bij je hoofd, en dat blijkt wederom. Alsof het men om Iran gaat. Saudi-Arabië is een minstens zo smerig land als Iran, maar toevallig heeft Trump daar wel nauwe banden mee. Een Chinese topvrouw in Canada over producten die naar Iran zouden gaan, waar gaat deze daling nu weer over...