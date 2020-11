Johnson en Von der Leyen bellen over brexitonderhandelingen

Boris Johnson heeft geen intentie om een overeenkomst af te sluiten met de EU, we moeten ophouden met het paaien van die lui. Boris cs gaat pas bewegen nadat er duidelijkheid is over de wijziging in de president van de USA. Biden geeft een lagere prioriteit aan een handelsvereenkomst met de UK. Daarnaast lijkt hij niet al te positief te reageren op het breken van de overeenkomst inzake (N) Ierland