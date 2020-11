Banengroei VS vlakt af in oktober

WASHINGTON (AFN) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is vorige maand minder hard gegroeid dan in september. Wel overtrof de toename de verwachtingen. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid maakte bekend dat er in oktober 638.000 banen bijkwamen exclusief de landbouwsector. Economen hadden in doorsnee op een toename met 593.000 banen gerekend.

In september kwamen er volgens een herzien cijfer nog 672.000 banen bij in 's werelds grootste economie. De werkloosheid in de VS lag vorige maand op 6,9 procent tegen 7,9 procent een maand eerder.