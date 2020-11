Frankrijk sluit 'technische nationalisering' AF-KLM niet uit

quote: pietje-2005 schreef op 6 november 2020 13:28:

Ophouden met geld te storten in dit franse bedrijf !!

Halve vloot verkopen en de helft personeel in de WW.

Inkrimpen en veel aandelen uitgeven, die niet door de belastingbetaler gekocht worden !

Mag ik u corrigeren, alle toestellen zitten in de lease.Dit was enkele jaren geleden een item bij de dienstdoende boekhouder van de KLM: "Moeten we dat niet bijtellen bij de schulden?"..ging om xx miljard euro!