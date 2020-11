Frankrijk sluit 'technische nationalisering' AF-KLM niet uit

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Frankrijk en Nederland praten momenteel of Air France-KLM op enig moment nieuwe aandelen moet uitgeven. Daarmee zou ook een "technische nationalisering" kunnen ontstaan, zei de Franse staatssecretaris van transport Jean-Baptiste Djebbari. Volgens hem heeft het luchtvaartconcern zoals het er nu uitziet nog voldoende geld om te overleven totdat de vraag naar vliegreizen naar verwachting weer aantrekt.

Mocht dat moment toch langer op zich laten wachten dan zou Air France-KLM in de komende maanden meer geld nodig kunnen hebben en dat zou via de opkoop van nieuwe aandelen kunnen gebeuren. Daarbij ontstaat het risico dat het luchtvaartconcern in staatshanden komt. "Als je een flink bedrag aan aandelen koopt van een bedrijf met een lage waarde kun je snel op het moment komen waar je de controle over dat bedrijf hebt", legt Djebbari uit.

Voordat het zo ver komt moeten Nederland en Frankrijk, die beide een belang van ongeveer 14 procent hebben in de luchtvaartcombinatie, en Air France-KLM zelf duidelijk krijgen wat het doel is. Daarbij staat een verdere integratie van Air France en KLM op de agenda, volgens Djellabi.

Air France en KLM kregen al staatssteun van de Franse en Nederlandse overheden ter waarde van ongeveer 10 miljard euro. Door de coronacrisis en wegvallende vluchten raakten de luchtvaartmaatschappijen in financieel zwaar weer.