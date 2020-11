Europese beurzen staken sterke opmars

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag in het rood. Beleggers namen gas terug na de sterke koersrally in de afgelopen dagen en hielden de blik gericht op de spannende verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten. Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, later op de dag. Op het Damrak waren beleggers niet onder de indruk van de resultaten van biotechnoloog Galapagos.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 568,98 punten. De Amsterdamse hoofdindex stevent deze week af op een koerswinst van dik 6 procent. De MidKap verloor 0,6 procent tot 823,32 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,9 procent.

Galapagos raakte bijna 5 procent kwijt en was de grote verliezer in de AEX. Het biotechnologiebedrijf zag de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar dalen en leed een nettoverlies. Dat komt doordat Galapagos vorig jaar juist flink hogere resultaten in de boeken zette, als gevolg van de tienjarige miljoenendeal die het bedrijf had gesloten met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead Sciences. Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste stijger met een winst van 2 procent.

Air France-KLM

In de MidKap stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM (min 3,8 procent) onderaan. OCI was koploper met een plus van 1,5 procent. De kunstmestmaker had afgelopen kwartaal geen last van de coronapandemie, maar had wel last van lagere prijzen voor stikstof en methanol. Ook sloot OCI een deal met het Britse brandstofbedrijf Esso.

Boskalis zakte 2,9 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De baggeraar voelde de druk van de coronacrisis, maar hield de omzet stabiel vergeleken met de eerste twee kwartalen. Vopak daalde 0,6 procent. De opslagtanks voor olie van het bedrijf waren in het derde kwartaal nog voller dan in de eerste jaarhelft, maar de kwartaalresultaten vielen volgens analisten tegen.

Richemont

In Zürich werd Richemont ruim 8 procent meer waard. Het moederbedrijf van juwelenmaker Cartier ziet de markt voor luxeproducten weer aantrekken en klimt door sterke verkopen in China uit het pandemiedal. Allianz klom 0,2 procent in Frankfurt dankzij beter dan verwachte resultaten van de Duitse verzekeraar. De Oostenrijkse sensormaker AMS, die ook met cijfers kwam, werd 3,5 procent lager gezet.

De euro stond op 1,1855 dollar, tegenover 1,1813 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent goedkoper op 37,63 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent minder op 39,89 dollar per vat.