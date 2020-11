'Boskalis presteerde volgens verwachting'

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis voldeden grotendeels aan de verwachtingen van analisten van KBC Securities. Die vinden het echter moeilijk de update op waarde te schatten zonder concrete cijfers.

Wel zijn ze te spreken over het feit dat Boskalis vast houdt aan zijn verwachtingen voor de ebitda-winst. Ook was de lichte daling in het orderboek verwacht. Daartegenover staat de nog altijd hoogst onzekere markt door de coronacrisis.

KBC heeft een accumulate-advies voor Boskalis, met een koersdoel 20 euro. Het aandeel stond vrijdag rond 10.10 uur 2,8 procent lager op 17,29 euro.