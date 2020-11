'Opnieuw sterke resultaten voor Euronext'

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext heeft afgelopen kwartaal opnieuw sterke resultaten neergezet. Dat constateren analisten van ING en KBC. Wat onder meer positief is, is dat de onderneming deze resultaten wist te behalen terwijl de gunstige wind in de rug van de coronacrisis iets afnam.

Het bedrijf achter de aandelenbeurzen in onder meer Amsterdam, Brussel, Parijs, Oslo en Dublin bleef in de afgelopen periode profiteren van de toegenomen handelsactiviteit op de financiële markten als gevolg van de pandemie, maar die impact was minder sterk dan in voorgaande kwartalen. Ook overnames droegen bij aan de hogere resultaten.

De marktvorsers merken op dat Euronext niet met nieuwe mededelingen kwam over de overname van Borsa Italiana. In oktober sloot Euronext al een overeenkomst met London Stock Exchange (LSE) voor de exploitant van de beurs in Milaan. Met die overname is een bedrag gemoeid van 4,3 miljard euro.

ING houdt vast aan zijn hold-advies voor Euronext, met een koersdoel van 102 euro. Bij KBC luidt het advies accumulate. De richtprijs komt daar uit op 110 euro. Het aandeel Euronext noteerde vrijdag na ruim een uur handelen 1,2 procent lager op 91,55 euro.