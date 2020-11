ING verlaagt Sif naar sell

Raar verhaal weer van de ING. Zie deze quote:"Wel verwacht ING dat deze weer zal aantrekken in de komende vijf maanden."Dus ze verwachten dat het de komende 5 maanden beter gaat? Maar voor nu een verkoop advies? Vreemde berichten en lijkt bijna op manipulatie op korten termijn? Om even de koers lager te zetten? En ja weer ING ? Een dag ervoor (4-11) geven ze nog een houden advies ! Een dag later een verkoop advies en verhogen ze wel de de koers met 1,50 euro? Geen idee wat daar allemaal gebeurd, het is bijna lachwekkend.Kleine 2 maanden geleden (10-9) Kwam Abn-Amro nog met een herhaalde koop aanbeveling en verhoging."Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 11,00 EUR naar 16,50 EUR."Of staat daar ook ergens iets bij i.z. over 5 a 7 maanden? Vreemd allemaal en maak er nu maar een soort van geintje over. ;-) De grote groene golf moet nog komen op zee ! Benieuwd wat de ING voor PB klanten dan over 5 maanden te adviseren heeft ;-)