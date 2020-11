Vlaamse overheid kiest voor technologie van Nedap

GROENLO (AFN) - Technologiebedrijf Nedap heeft een nieuwe afnemer gekregen in België. De Vlaamse overheid heeft gekozen voor AEOS-toegangscontrole van Nedap om haar vestigingen te beveiligen.

Het gaat om een raamcontract van zes jaar, dat begint in september 2020, voor Nedap-partner G4S. Hierbij gaat G4S de technologie voor meer dan 4000 deuren vervangen met AEOS. Hoeveel geld met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.