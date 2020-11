AEX neemt gas terug na sterke rally

Bijzondere rally, volgens amerikaanse commentaren omdat ondanks dat Biden waarschijnlijk gaat winnen, de senaat Republikeins zal blijven, en er dus geen grote politieke wijzigingen mogelijk zijn, lees: geen belastingverhogingen voor grote bedrijven. Als de verkiezingshype enigzins voorbij is komt de realiteit weer naar voren, corona etc, ruzie om steunpakket etc. Verwacht vanaf komende week daling koersen.