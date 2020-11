AEX neemt gas terug na sterke rally

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met kleine koersuitslagen, na de sterke rally in de afgelopen dagen. Naast de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten kijken beleggers uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Op Beursplein 5 gaven onder meer biotechnoloog Galapagos, baggeraar Boskalis, kunstmestproducent OCI en tankopslagbedrijf Vopak een kijkje in de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent in de min op 571,25 punten. De hoofdindex stevent desondanks af op een weekwinst van 7 procent. De MidKap klom 0,3 procent tot 830,35 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Londen won 0,1 procent.

Galapagos zakte dik 3 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Het biotechnologiebedrijf zag de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar dalen en leed een nettoverlies. Dat komt doordat Galapagos vorig jaar juist flink hogere resultaten in de boeken zette, als gevolg van de tienjarige onderzoeks- en ontwikkelingsdeal die het bedrijf had gesloten met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead Sciences.

In de MidKap steeg OCI 4 procent. De kunstmestmaker heeft geen directe last gehad van de uitbraak van het coronavirus, maar had wel last van lagere prijzen voor stikstof en methanol. OCI maakte ook bekend een deal te hebben gesloten met het Britse brandstofbedrijf Esso, om biobrandstof te leveren in het Verenigd Koninkrijk.