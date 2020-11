Vastgoedfonds Atrium keert dividend uit

JERSEY (AFN) - Vastgoedfonds Atrium European Real Estate keert in het vierde kwartaal dividend uit aan de aandeelhouders. Dat meldt het bedrijf in een handelsbericht.

Wel stelt het bestuur de beslissing over de uitkering van dividend volgend jaar uit vanwege de onzekerheid door de verder aangescherpte coronamaatregelen. Na de bekendmaking van de resultaten in februari 2021 komt het bestuur met een besluit. Het vastgoedfonds bood eerder een alternatief dividend aan om geld in kas te kunnen houden.

De bedrijfsresultaten voor belastingen kwamen in de eerste negen maanden van dit jaar uit op 91,9 miljoen euro, tegenover 116,8 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Dat is ruim een vijfde minder. De aangepaste EPRA-winst was 56,3 miljoen euro.

Huurinkomsten

De netto huurinkomsten leverden 106,5 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar geleden was dat een vijfde meer, met 133,4 miljoen euro. De bezettingsgraad voor de winkels in de centra van Atrium was 92,9 procent.

Atrium was hard getroffen door de coronacrisis. In Polen was de firma bijvoorbeeld vanwege de crisis verplicht om huren te verlagen.