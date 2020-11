Air France-KLM meldt goedkeuring voor staatssteun KLM

PARIJS (AFN) - Luchtvaartconcern Air France-KLM meldt dat de staatssteun van de Nederlandse overheid voor KLM officieel is geworden. Dat komt twee dagen nadat het kabinet had laten weten dat aan alle voorwaarden voor de lening voldaan was in het herstructuringsplan van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

Eind september had KLM met de vakbonden een akkoord over loonoffers bereikt met een looptijd tot 2022. Vorige week werd ineens duidelijk dat de bonden zich moesten vastleggen om tot 2025 bij te dragen. Met name pilotenvakbond VNV en cabine- en grondbond FNV wilden meer duidelijkheid waar ze voor tekenden, waardoor een patstelling ontstond die na enkele dagen praten werd opgelost.

KLM krijgt 3,4 miljard euro aanstaatsleningen en garantiestellingen door de overheid. Daarvan heeft het bedrijf al bijna 1 miljard ontvangen.