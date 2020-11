Hydratec toont herstel in derde kwartaal

AMERSFOORT (AFN) - Hydratec Industries heeft de omzet in het derde kwartaal flink opgevoerd ten opzichte van de tweede periode. Dat laat het bedrijf in een handelsbericht weten zonder concrete cijfers te noemen. Ook was er een nettowinst, zegt de industriële houdstermaatschappij. Topman Bert Aangenendt vindt het evenwel te vroeg om verwachtingen voor heel 2020 uit te spreken.

De omzet is volgens Hydratec nu weer terug op het niveau van het eerste kwartaal, maar over het hele jaar bezien liggen de opbrengsten nog achter. Wel verlaagde Hydratec de afgelopen tijd de kosten flink, wat bijdroeg aan de winst. Een voorziening drukte juist op het resultaat.