Philips kijkt vooruit naar nieuwe fase van groei

AMSTERDAM (AFN) - Philips is klaar voor een volgende groeifase. Met eigen innovaties als de Philips One-elektrische tandenborstel, gespecialiseerde apparatuur als MRI-scanners en diverse IT-oplossingen voor de zorg wil het Nederlandse concern komende jaren de verkopen verder aanjagen. Ook denkt topman Frans van Houten de winst op te kunnen krikken door extra besparingen.

Onder de leiding van Van Houten heeft het concern zich de afgelopen jaren omgevormd van breed technologiebedrijf tot een sterk op gezondheid en zorg gerichte onderneming. Zo is verlichtingsdivisie Philips Lighting zelfstandig naar de beurs gebracht. Dat bedrijf heet tegenwoordig Signify. Philips maakt inmiddels ook al jaren geen televisies meer. Dat wordt gedaan door een ander bedrijf, dat er via een licentiedeal het merk Philips op mag zetten. Volgens Van Houten heeft de transformatie bij Philips geleid tot een structureel verbeterd groei- en winstgevendheidsprofiel.

In de periode 2021 tot 2025 wil hij die trend doorzetten en op eigen kracht elk jaar zo'n 5 tot 6 procent omzetgroei behalen. Aan het einde van deze termijn hoopt het van oorsprong Eindhovense bedrijf daarbij een winstmarge van ongeveer tussen de 17 en 19 procent in de boeken te kunnen zetten te zetten. Dat komt neer op een margeverbetering tot 0,8 procentpunt per jaar. Dat moet mogelijk zijn door bijvoorbeeld de inkoop en verdere toeleveringsketen nog efficiënter in te richten. Philips mikt op ongeveer 400 miljoen euro aan extra besparingen per jaar.

Concern

Dit beoogde toekomstplaatje komt in grote lijnen overeen met wat het concern in oktober al naar buiten bracht. Vergeleken met toen heeft Philips er nog wat extra doelstellingen aan toegevoegd. De laatste tijd profiteert het bedrijf flink van de gestegen vraag naar bijvoorbeeld beademingsapparatuur vanwege de coronacrisis.

In de strategische doelstellingen, die het bedrijf later op de dag aan beleggers zal toelichten, is de Philips-tak voor huishoudelijke apparaten niet meer meegenomen. Eerder dit jaar maakte Philips al bekend de toekomst van dat onderdeel tegen het licht te houden. Al snel bleek dat er een verkoop zou komen van de divisie die onder meer airfryers en koffiezetapparaten maakt. Philips rekent erop in het derde kwartaal van volgend jaar klaar te zijn met het verkoopproces.