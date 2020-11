Duitse industriële productie neemt weer toe

WIESBADEN (AFN) - De productie van de Duitse industrie is in september verder toegenomen. Daarmee zette het herstel weer voort, komt naar voren uit gegevens van het Duitse federale statistiekbureau.

De productie steeg met 1,6 procent in vergelijking met augustus, waar economen in doorsnee op een toename van 2,5 procent gerekend hadden. In augustus bedroeg de groei van de industriële productie 0,5 procent. Eerder was hier een onvoorziene daling van 0,2 procent gemeld.