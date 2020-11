OCI gaat biobrandstof leveren voor Esso

AMSTERDAM (AFN) - Kunstmestmaker OCI gaat biobrandstof leveren voor brandstofbedrijf Esso in het Verenigd Koninkrijk, meldt het bedrijf. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt over de deal.

De biobrandstof bestaat uit een mix van bio-ethanol en methanol, dat vermengd wordt met de reguliere brandstof die Esso in het Verenigd Koninkrijk verkoopt.

OCI-topman Ahmed El-Hoshy wil met de samenwerking met ExxonMobil, het moederbedrijf van Esso, het gebruik van bio-methanol stimuleren om de uitstoot van CO2 die vrijkomt bij reguliere brandstoffen tegen te gaan. Het mengen van brandstoffen is volgens de topman de marktstandaard vanwege toenemende regulering van brandstoffen.

OCI is naar eigen zeggen marktleider in het produceren van bio-methanol, dat gemaakt wordt in hun methanol-fabrieken in Nederland en de Verenigde Staten.